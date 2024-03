Ботев реди контрола с отбор от Англия

© Ботев (Пловдив) може да изиграе доста любопитна контрола. По време на конференцията за биткойн в Мадейра, "канарчетата" размениха фланелки с клуба Реал Бедфорд на Питър Маккормак.



"Жълто-черните" анонсираха, че е вероятно да се проведе скорошна футболна среща между двата тима.



Отборът на Реал Бедфорд се състезава в Spartan South Midlands Football League. Това е деветото ниво на английския футбол.



В същото време "канарчетата" пуснаха томбола, свързана с колекцията "The ₿est is Yet Come“. Всеки, който закупи артикул от биткойн серията, ще участва в тегленето на голямата награда, която е 2 билета VIP SkyBox.



Победителят в томболата ще бъде обявен в средата на месец април, съобщават "канарчетата" в английската версия на своя официален сайт.