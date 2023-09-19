|Старши треньорът на ЦСКА-София Нестор Ел Маестро се е изправял два пъти срещу Ботев (Пловдив). Балансът на “червения" наставник е положителен – една победа, едно равенство и нито една загуба, показа проверка на Plovdiv24.bg.
И двата мача се играят през сезон 2018/19, когато треньор на “канарчетата" е Николай Киров. Любопитното е, че сблъсъкът в Пловдив, по подобие на този в петък, се е играл през месец септември.
Друг интересен факт от двата мача е, че на вратата на “жълто-черните" и в двата двубоя е Даниел Кайзер. Станислав Шопов, който в момента е част от “армейците", е в групата на “жълто-черните" за двубоя на “Българска армия".
Ето и статистиката от двата мача:
01.09.2018 Ботев 0:0 ЦСКА-София
Ботев: Даниел Кайзер, Филип Филипов, Костадин Ничев, Кристиан Димитров, Йордан Минев, Радослав Терзиев, Лъчезар Балтанов, Диого Кампос, Тодор Неделев, Густаво Афонсо, Стивън Петков
ЦСКА-София: Витаутас Черниаускас, Борис Секулич, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Ангел Лясков, Кристиян Малинов, Рубен Пинто, Кирил Десподов, Тиаго Родригес, Едвин Джеси, Мауридес
главен съдия: Волен Чинков
16.12.2018 ЦСКА-София 2:1 Ботев
1:0 Али Соу (14)
2:0 Али Соу (28)
2:1 Серкан Юсеин (68)
ЦСКА-София: Витаутас Черниаускас, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Джеферсон, Валентин Антов, Кирил Десподов, Рубен Пинто, Кристиян Малинов, Тиаго Родригес, Али Соу
Ботев: Даниел Кайзер, Джонатан Перейра, Кристиан Димитров, Йордан Минев, Филип Филипов, Лъчезар Балтанов, Серкан Юсеин, Тодор Неделев, Васил Шопов, Антонио Вутов, Стивън Петков
главен съдия: Драгомир Драганов