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Треньорът на ЦСКА с положителен баланс срещу Ботев, ето кой пази за "канарчетата"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:30 / 19.09.2023Коментари (0)820
© Plovdiv24.bg
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Старши треньорът на ЦСКА-София Нестор Ел Маестро се е изправял два пъти срещу Ботев (Пловдив). Балансът на “червения" наставник е положителен – една победа, едно равенство и нито една загуба, показа проверка на Plovdiv24.bg.

И двата мача се играят през сезон 2018/19, когато треньор на “канарчетата" е Николай Киров. Любопитното е, че сблъсъкът в Пловдив, по подобие на този в петък, се е играл през месец септември.

Друг интересен факт от двата мача е, че на вратата на “жълто-черните" и в двата двубоя е Даниел Кайзер. Станислав Шопов, който в момента е част от “армейците", е в групата на “жълто-черните" за двубоя на “Българска армия".

Ето и статистиката от двата мача:

01.09.2018 Ботев 0:0 ЦСКА-София

Ботев: Даниел Кайзер, Филип Филипов, Костадин Ничев, Кристиан Димитров, Йордан Минев, Радослав Терзиев, Лъчезар Балтанов, Диого Кампос, Тодор Неделев, Густаво Афонсо, Стивън Петков

ЦСКА-София: Витаутас Черниаускас, Борис Секулич, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Ангел Лясков, Кристиян Малинов, Рубен Пинто, Кирил Десподов, Тиаго Родригес, Едвин Джеси, Мауридес

главен съдия: Волен Чинков

16.12.2018 ЦСКА-София 2:1 Ботев

1:0 Али Соу (14)

2:0 Али Соу (28)

2:1 Серкан Юсеин (68)

ЦСКА-София: Витаутас Черниаускас, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Джеферсон, Валентин Антов, Кирил Десподов, Рубен Пинто, Кристиян Малинов, Тиаго Родригес, Али Соу

Ботев: Даниел Кайзер, Джонатан Перейра, Кристиан Димитров, Йордан Минев, Филип Филипов, Лъчезар Балтанов, Серкан Юсеин, Тодор Неделев, Васил Шопов, Антонио Вутов, Стивън Петков

главен съдия: Драгомир Драганов
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