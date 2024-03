© виж галерията ПФК Ботев Пловдив все повече се насочва към валутата биткойн, видя Plovdiv24.bg.



След като в последните месеци "канарчетата" направиха серия от публикации за валутата в официалния си сайт, включително и изявление по темата на Антон Зингаревич, днес "жълто-черните" преминаха на следващо ниво.



В официалния магазин на ботевистите се продава "биткойн суитшърт". Нетрадиционният артикул е на цена от 99 лева, като може да бъде закупен във всички размери.



На лицевата част е изписан текстът: "The Best Is Yet To Come", като е изобразено логото на биткойн.



На ръкава е използвано логото на клуба, като "канарчетата" са сложили "жълто-черната" версия на емблемата.