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|Волен Чинков и Сватбата идват в Пловдив за мачовете на Локо и Ботев
БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 25-ия кръг на Първа лига. Припомняме, че двубоите ще се играят пред празни трибуни заради коронавируса.
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|Волен Чинков ще раздава правосъдие на Лаута
Мачът на Лаута между Локо (Пд) и Етър в събота бе поверен на Волен Чинков. В неделя пък Ботев (Пд) приема Ботев (Враца) под ръководството на съдията Ивайло Стоянов - Сватбата.
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
14 Мар 2020 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Дунав - ФК Арда
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
14 Мар 2020 г. Събота 14:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Антон Симеонов Генов
14 Мар 2020 г. Събота 17:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
15 Мар 2020 г. Неделя 12:45 ч.
ПФК Ботев Пловдив - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
15 Мар 2020 г. Неделя 15:15 ч.
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров
15 Мар 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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