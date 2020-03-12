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Волен Чинков и Сватбата идват в Пловдив за мачовете на Локо и Ботев
Автор: Стойчо Генов 15:32 / 12.03.2020Коментари (0)269
© Plovdiv24.bg
Волен Чинков ще раздава правосъдие на Лаута
БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 25-ия кръг на Първа лига. Припомняме, че двубоите ще се играят пред празни трибуни заради коронавируса.

Мачът на Лаута между Локо (Пд) и Етър в събота бе поверен на Волен Чинков. В неделя пък Ботев (Пд) приема Ботев (Враца) под ръководството на съдията Ивайло Стоянов - Сватбата.

ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Деница Павлова Крумова     

14 Мар 2020 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Дунав - ФК Арда

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

14 Мар 2020 г. Събота 14:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Антон Симеонов Генов     

14 Мар 2020 г. Събота 17:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Константин Делов Писков     

15 Мар 2020 г. Неделя 12:45 ч.

ПФК Ботев Пловдив - ПОФК Ботев Враца

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов                    

СН: Валентин Желев Добрев     

15 Мар 2020 г. Неделя 15:15 ч.

ПФК Берое - ПФК Черно море

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Петър Стоянов Петров     

15 Мар 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София

ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев
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