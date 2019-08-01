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Спортните новини: Днес (10) | Вчера (10)
Изненадани ли сте кой ще свири дербито Локо - Лудогорец?
Автор: Стойчо Генов 15:23 / 01.08.2019Коментари (0)562
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 4-ия кръг в Първа лига. Наряд за дербито между Локомотив Пловдив и Лудогорец получи реферът от Шумен Станислав Тодоров. Ивайло Стоянов - Сватбата пък ще ръководи двубоя между Етър и Ботев (Пд) във Велико Търново.

2 Авг 2019 г. Петък 18:45 ч.

ФК Витоша - ФК Арда

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров    

СН: Костадин Ангелов Гергинов     

2 Авг 2019 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов    

СН: Георги Василев Йорданов     

3 Авг 2019 г. Събота 18:45 ч.

ФК Етър - ПФК Ботев

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов    

СН: Георги Крумов Виделов     

3 Авг 2019 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Дунав

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов    

СН: Ичко Лозев Лозев     

4 Авг 2019 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Николов Николов    

СН: Кирил Петков Йорданов     

4 Авг 2019 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев    

СН: Валентин Желев Добрев     

5 Авг 2019 г. Понеделник 21:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Николай Йорданов Колев    

СН: Иван Захариев Вълчев
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