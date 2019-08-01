Изненадани ли сте кой ще свири дербито Локо - Лудогорец?

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 4-ия кръг в Първа лига. Наряд за дербито между Локомотив Пловдив и Лудогорец получи реферът от Шумен Станислав Тодоров. Ивайло Стоянов - Сватбата пък ще ръководи двубоя между Етър и Ботев (Пд) във Велико Търново.



2 Авг 2019 г. Петък 18:45 ч.



ФК Витоша - ФК Арда



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Костадин Ангелов Гергинов



2 Авг 2019 г. Петък 21:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Славия 1913



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Георги Василев Йорданов



3 Авг 2019 г. Събота 18:45 ч.



ФК Етър - ПФК Ботев



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов



СН: Георги Крумов Виделов



3 Авг 2019 г. Събота 21:00 ч.



ПФК Берое - ПФК Дунав



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Ичко Лозев Лозев



4 Авг 2019 г. Неделя 18:45 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Кирил Петков Йорданов



4 Авг 2019 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ТИ: Петър Георгиев Кузев



СН: Валентин Желев Добрев



5 Авг 2019 г. Понеделник 21:00 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Левски



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Иван Захариев Вълчев