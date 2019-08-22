Сложиха Сватбата на Левски - Локо, Железов идва в Коматево

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 7-ия кръг в Първа лига. Дербито между Левски и Локо (Пд) бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. Двубоят между Ботев и Витоша в Коматево пък ще бъде ръководен от Валентин Железов.



23 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Берое



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Валери Николов Цветков



23 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.



ФК Арда - ПФК Черно море



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Георги Крумов Виделов



24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.



ПФК Ботев Пловдив - ФК Витоша



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Кирил Манолов Лозанов



24 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Илонка Миланова Джалева



25 Авг 2019 г. Неделя 18:00 ч.



ПФК Дунав - ПФК ЦСКА-София



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Ахмед Яшар Ахмед



25 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Георги Василев Йорданов



26 Авг 2019 г. Понеделник 20:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Етър



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Деница Павлова Крумова