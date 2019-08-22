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|Сложиха Сватбата на Левски - Локо, Железов идва в Коматево
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 7-ия кръг в Първа лига. Дербито между Левски и Локо (Пд) бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. Двубоят между Ботев и Витоша в Коматево пък ще бъде ръководен от Валентин Железов.
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23 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Берое
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Валери Николов Цветков
23 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.
ФК Арда - ПФК Черно море
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Крумов Виделов
24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Ботев Пловдив - ФК Витоша
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Манолов Лозанов
24 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Илонка Миланова Джалева
25 Авг 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
25 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Василев Йорданов
26 Авг 2019 г. Понеделник 20:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Деница Павлова Крумова
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