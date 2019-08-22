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Спортните новини: Днес (17) | Вчера (13)
Сложиха Сватбата на Левски - Локо, Железов идва в Коматево
Автор: Стойчо Генов 15:41 / 22.08.2019Коментари (0)234
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БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 7-ия кръг в Първа лига. Дербито между Левски и Локо (Пд) бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. Двубоят между Ботев и Витоша в Коматево пък ще бъде ръководен от Валентин Железов.

23 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Берое

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Валери Николов Цветков     

23 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.

ФК Арда - ПФК Черно море

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Георги Крумов Виделов     

24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.

ПФК Ботев Пловдив - ФК Витоша

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов

СН:    Кирил Манолов Лозанов     

24 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров

СН:    Илонка Миланова Джалева     

25 Авг 2019 г. Неделя 18:00 ч.

ПФК Дунав - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

25 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев

СН:    Георги Василев Йорданов     

26 Авг 2019 г. Понеделник 20:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Етър

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков

СН:    Деница Павлова Крумова
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