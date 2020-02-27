Съдията, който опорочи мача на Локо в Разград, отново ще свири на черно-белите

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 23-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Локомотив Пловдив бе поверено на Драгомир Драганов. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че той свири дербито между Лудогорец и Локо (2:1) от 17-ия кръг, когато поряза сериозно черно-белите. Тогава Драганов не отсъди очевадна дузпа за пловдивчани към края на мача, а още в началото спря голова атака на Ален Ожболт с несъществуваща засада.



В същото време Петър Костадинов получи наряд за мача Ботев (Пд) - Черно море.



28 Фев 2020 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



29 Фев 2020 г. Събота 12:30 ч.



ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Радан Василев Мирянов



29 Фев 2020 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Ботев - ПФК Черно море



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев



СН: Петър Стоянов Петров



29 Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Кирил Манолов Лозанов



1 Мар 2020 г. Неделя 14:15 ч.



ПФК Левски - ПФК Славия 1913



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Валентин Желев Добрев



1 Мар 2020 г. Неделя 16:45 ч.



ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Евгени Георгиев Георгиев



2 Мар 2020 г. Понеделник 17:30 ч.



ФК Витоша - ФК Етър



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Валери Николов Цветков