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Съдията, който опорочи мача на Локо в Разград, отново ще свири на черно-белите
Автор: Стойчо Генов 16:44 / 27.02.2020Коментари (0)91
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 23-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Локомотив Пловдив бе поверено на Драгомир Драганов. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че той свири дербито между Лудогорец и Локо (2:1) от 17-ия кръг, когато поряза сериозно черно-белите. Тогава Драганов не отсъди очевадна дузпа за пловдивчани към края на мача, а още в началото спря голова атака на Ален Ожболт с несъществуваща засада.

В същото време Петър Костадинов получи наряд за мача Ботев (Пд) - Черно море.

28 Фев 2020 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Валентин Станчев Железов                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

29 Фев 2020 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Радан Василев Мирянов     

29 Фев 2020 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Черно море

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2: Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев                    

СН: Петър Стоянов Петров     

29 Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Никола Антонов Попов                    

СН: Кирил Манолов Лозанов     

1 Мар 2020 г. Неделя 14:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров                    

СН: Валентин Желев Добрев     

1 Мар 2020 г. Неделя 16:45 ч.

ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков                    

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

2 Мар 2020 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Витоша - ФК Етър

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов                    

СН: Валери Николов Цветков
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