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|Съдията, който опорочи мача на Локо в Разград, отново ще свири на черно-белите
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 23-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Локомотив Пловдив бе поверено на Драгомир Драганов. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че той свири дербито между Лудогорец и Локо (2:1) от 17-ия кръг, когато поряза сериозно черно-белите. Тогава Драганов не отсъди очевадна дузпа за пловдивчани към края на мача, а още в началото спря голова атака на Ален Ожболт с несъществуваща засада.
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В същото време Петър Костадинов получи наряд за мача Ботев (Пд) - Черно море.
28 Фев 2020 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
29 Фев 2020 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Радан Василев Мирянов
29 Фев 2020 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Петър Стоянов Петров
29 Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Кирил Манолов Лозанов
1 Мар 2020 г. Неделя 14:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Валентин Желев Добрев
1 Мар 2020 г. Неделя 16:45 ч.
ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Евгени Георгиев Георгиев
2 Мар 2020 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Витоша - ФК Етър
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Валери Николов Цветков
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