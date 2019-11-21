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|Това е съдията, който ще вади "горещите кестени" в супердербито Лудогорец - Локо
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 17-ия кръг в Първа лига. Супердербито между първия и втория в класирането (Лудогорец - Локомотив) бе поверено на Драгомир Драганов. В същото време Георги Димитров получи наряд за двубоя Ботев (Пд) - Етър.
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22 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.
ФК Арда - ФК Витоша
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Константин Делов Писков
23 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Иван Захариев Вълчев
23 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Атанас Петров Бозев
23 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Петър Стоянов Петров
24 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.
ПФК Дунав - ПФК Берое
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
24 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Левски - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Илонка Миланова Джалева
25 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Етър
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Антон Симеонов Генов
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