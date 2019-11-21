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Спортните новини: Днес (13) | Вчера (12)
Това е съдията, който ще вади "горещите кестени" в супердербито Лудогорец - Локо
Автор: Стойчо Генов 16:09 / 21.11.2019Коментари (0)367
© Plovdiv24.bg
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 17-ия кръг в Първа лига. Супердербито между първия и втория в класирането (Лудогорец - Локомотив) бе поверено на Драгомир Драганов. В същото време Георги Димитров получи наряд за двубоя Ботев (Пд) - Етър.

22 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Арда - ФК Витоша

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                    

СН:    Константин Делов Писков     

23 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    

СН:    Иван Захариев Вълчев     

23 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    

СН:    Атанас Петров Бозев     

23 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров                    

СН:    Петър Стоянов Петров     

24 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.

ПФК Дунав - ПФК Берое

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                     

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

24 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Левски - ФК Царско село 2015

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН:    Илонка Миланова Джалева     

25 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ПФК Ботев - ФК Етър

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                    

СН:    Антон Симеонов Генов
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