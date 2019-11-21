Това е съдията, който ще вади "горещите кестени" в супердербито Лудогорец - Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 17-ия кръг в Първа лига. Супердербито между първия и втория в класирането (Лудогорец - Локомотив) бе поверено на Драгомир Драганов. В същото време Георги Димитров получи наряд за двубоя Ботев (Пд) - Етър.



22 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Арда - ФК Витоша



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Константин Делов Писков



23 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Иван Захариев Вълчев



23 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Атанас Петров Бозев



23 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Петър Стоянов Петров



24 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.



ПФК Дунав - ПФК Берое



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



24 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Левски - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Илонка Миланова Джалева



25 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ПФК Ботев - ФК Етър



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Антон Симеонов Генов