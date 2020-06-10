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|Тодоров свири дербито ЦСКА - Локо, пратиха Волен Чинков на Ботев
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 26-ия кръг на Първа лига, с който приключва редовния сезон.
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Голямото дерби на кръга между ЦСКА-София и Локомотив Пловдив, което ще реши спора за второто мяясто в класирането преди плейофите, бе поверено на Станислав Тодоров. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че шуменският арбитът свири през настоящия сезон двубоя между двата отбора на Лаута, когато черно-белите спечелиха с 1:0.
В същото време пък Волен Чинков бе пратен в Разград на мача Лудогорец - Ботев (Пд).
11, Юни 2020 г. Четвъртък 20:30 ч.
ФК Етър - ПФК Дунав
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Кольо Димитров Данев
13, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Витоша
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Крумов Виделов
13, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Берое
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Йордан Костадинов Иванов
14, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.
ФК Арда - ПФК Левски
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Атанас Петров Бозев
14, Юни 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Василев Йорданов
14, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив 1926
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Иван Захариев Вълчев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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