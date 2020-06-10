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Тодоров свири дербито ЦСКА - Локо, пратиха Волен Чинков на Ботев
Автор: Стойчо Генов 15:14 / 10.06.2020Коментари (1)588
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 26-ия кръг на Първа лига, с който приключва редовния сезон.

Голямото дерби на кръга между ЦСКА-София и Локомотив Пловдив, което ще реши спора за второто мяясто в класирането преди плейофите, бе поверено на Станислав Тодоров. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че шуменският арбитът свири през настоящия сезон двубоя между двата отбора на Лаута, когато черно-белите спечелиха с 1:0.

В същото време пък Волен Чинков бе пратен в Разград на мача Лудогорец - Ботев (Пд).

11, Юни 2020 г. Четвъртък 20:30 ч.

ФК Етър - ПФК Дунав

ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Кольо Димитров Данев        

13, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Черно море - ФК Витоша

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Георги Крумов Виделов     

13, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров                    

СН: Йордан Костадинов Иванов     

14, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.

ФК Арда - ПФК Левски

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев                    

СН: Атанас Петров Бозев     

14, Юни 2020 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров                    

СН: Георги Василев Йорданов     

14, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив 1926

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров  АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Никола Антонов Попов                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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