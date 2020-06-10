Тодоров свири дербито ЦСКА - Локо, пратиха Волен Чинков на Ботев

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 26-ия кръг на Първа лига, с който приключва редовния сезон.



Голямото дерби на кръга между ЦСКА-София и Локомотив Пловдив, което ще реши спора за второто мяясто в класирането преди плейофите, бе поверено на Станислав Тодоров. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че шуменският арбитът свири през настоящия сезон двубоя между двата отбора на Лаута, когато черно-белите спечелиха с 1:0.



В същото време пък Волен Чинков бе пратен в Разград на мача Лудогорец - Ботев (Пд).



11, Юни 2020 г. Четвъртък 20:30 ч.



ФК Етър - ПФК Дунав



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Кольо Димитров Данев



13, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.



ПФК Черно море - ФК Витоша



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Георги Крумов Виделов



13, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Берое



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Йордан Костадинов Иванов



14, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.



ФК Арда - ПФК Левски



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев



СН: Атанас Петров Бозев



14, Юни 2020 г. Неделя 18:45 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Георги Василев Йорданов



14, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Локомотив 1926



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Иван Захариев Вълчев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.