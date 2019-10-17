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Много опитен съдия идва на Лаута за дербито Локо - ЦСКА, младок свири Ботев - Лудогорец
Автор: Стойчо Генов 15:21 / 17.10.2019Коментари (0)513
© Plovdiv24.bg
Станислав Тодоров ще раздава правосъдие на Лаута в неделя
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 13-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че дербито на кръга между Локо (Пд) и ЦСКА-София бе поверено на Станислав Тодоров. Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че за последно той бе на Лаута за мача между Локо и Лудогорец, завършил 1:1.

В същото време младият арбитър Георги Димитров ще свири мача Ботев - Лудогорец в Коматево.

18 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Витоша - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов

СН: Георги Крумов Виделов     

18 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Дунав - ФК Етър

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов 

СН:    Атанас Петров Бозев     

19 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Кирил Манолов Лозанов     

19 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Левски - ФК Арда

ГС: Георги Николов Николов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

20 Окт 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов

СН:    Георги Василев Йорданов     

21 Окт 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов

СН:    Константин Делов Писков     

21 Окт 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Славия 1913

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов

СН:    Антон Симеонов Генов
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