Много опитен съдия идва на Лаута за дербито Локо - ЦСКА, младок свири Ботев - Лудогорец

© Plovdiv24.bg Станислав Тодоров ще раздава правосъдие на Лаута в неделя БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 13-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че дербито на кръга между Локо (Пд) и ЦСКА-София бе поверено на Станислав Тодоров. Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че за последно той бе на Лаута за мача между Локо и Лудогорец, завършил 1:1.



В същото време младият арбитър Георги Димитров ще свири мача Ботев - Лудогорец в Коматево.



18 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Витоша - ПФК Черно море



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Георги Крумов Виделов



18 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Дунав - ФК Етър



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Атанас Петров Бозев



19 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Кирил Манолов Лозанов



19 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Левски - ФК Арда



ГС: Георги Николов Николов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Евгени Георгиев Георгиев



20 Окт 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Георги Василев Йорданов



21 Окт 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов



СН: Константин Делов Писков



21 Окт 2019 г. Понеделник 20:00 ч.



ПФК Берое - ПФК Славия 1913



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Антон Симеонов Генов