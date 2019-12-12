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Близък до Домусчиев свири дербито Локо - Левски
Автор: Стойчо Генов 15:51 / 12.12.2019Коментари (0)264
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 20-ия кръг на Първа лига. Прави впечатление, че наряд за най-интересния двубой между Локомотив Пловдив и Левски получи шуменският арбитър Станислав Тодоров. Според започнати, той минава за близък до кръга на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Тодоров свири дербитата на Лаута Локо (Пд) - Лудогорец (1:1) и Локо (Пд) - ЦСКА-София (1:0), както и мачът Ботев (Пд) - Левски (1:0).

Срещата между Витоша и Ботев (Пд) пък бе поверен на Георги Иванов.

13, Дек 2019 г. Петък 17:00 ч.

ФК Етър - ПОФК Ботев Враца

ГС:  Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН: Георги Василев Йорданов     

14, Дек 2019 г. Събота 12:00 ч.

ПФК Берое - ФК Царско село 2015

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

14, Дек 2019 г. Събота 14:15 ч.

ПФК Черно море - ФК Арда

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                    

СН:    Георги Крумов Виделов     

14, Дек 2019 г. Събота 16:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Дунав

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков                    

СН: Кирил Петков Йорданов     

15, Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.

ФК Витоша - ПФК Ботев

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Антон Симеонов Генов     

15, Дек 2019 г. Неделя 14:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

15, Дек 2019 г. Неделя 16:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Никола Антонов Попов                    

СН: Костадин Ангелов Гергинов
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