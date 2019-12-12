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|Близък до Домусчиев свири дербито Локо - Левски
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 20-ия кръг на Първа лига. Прави впечатление, че наряд за най-интересния двубой между Локомотив Пловдив и Левски получи шуменският арбитър Станислав Тодоров. Според започнати, той минава за близък до кръга на собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев.
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Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Тодоров свири дербитата на Лаута Локо (Пд) - Лудогорец (1:1) и Локо (Пд) - ЦСКА-София (1:0), както и мачът Ботев (Пд) - Левски (1:0).
Срещата между Витоша и Ботев (Пд) пък бе поверен на Георги Иванов.
13, Дек 2019 г. Петък 17:00 ч.
ФК Етър - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Василев Йорданов
14, Дек 2019 г. Събота 12:00 ч.
ПФК Берое - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
14, Дек 2019 г. Събота 14:15 ч.
ПФК Черно море - ФК Арда
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Крумов Виделов
14, Дек 2019 г. Събота 16:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Дунав
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Кирил Петков Йорданов
15, Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Ботев
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов
15, Дек 2019 г. Неделя 14:15 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев
15, Дек 2019 г. Неделя 16:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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