БФС назначи съдиите на Локо и Ботев в 27-ия кръг

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 27-ия кръг на Първа лига.



19, Юни 2020 г. Петък 18:15 ч.



ПФК Черно море - ФК Витоша



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Георги Генов Нарлев



20, Юни 2020 г. Събота 16:15 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Радан Василев Мирянов



20, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Кольо Димитров Данев



20, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.



ПФК Ботев Пд - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Николов Николов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Петър Стоянов Петров



21, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Евгени Георгиев Георгиев



21, Юни 2020 г. Неделя 19:00 ч.



ФК Арда - ПФК Дунав



ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Йордан Динков Сталев



22, Юни 2020 г. Понеделник 20:30 ч.



ФК Етър - ФК Царско село 2015



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Кирил Петков Йорданов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.