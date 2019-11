Езе се сбогува с "най-добрите фенове в света"

© Plovdiv24.bg Напускащият Локомотив Пловдив защитник Стивън Езе се обясни в любов на "черно-белите" привърженици. Нигериецът използва личния си профил в Инстаграм, за да публикува снимка от радост на Лаута след отбелязан гол, видя Plovdiv24.bg.



"My ❤️ to the best fans in the world! Forever close to my heart!" (Моята любов към най-добрите фенове в света! Завинаги в моето сърце!) написа бранителят към въпросната снимка.



Както е известно, неговият договор с Локомотив изтича в края на декември и той със сигурност няма да бъде подновен.