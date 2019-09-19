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|Пловдивчанинът Кабаков свири Локо - Берое, Станислав Тодоров с наряд за Ботев
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига. Пловдивчанинът Георги Кабаков получи наряд за мача между Локо (Пд) и Берое. Това не е прецедент, тъй като миналия сезон най-добрият наш рефер в момента свири по един двубой на пловдивските грандове (Верея - Локо и Ботев - Левски).
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Станислав Тодоров ще свири двубоя на стадион "Тича" между Черно море и Ботев (Пд).
20 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Крумов Виделов
20 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
21 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Дунав
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Костадин Георгиев Стоичков
21 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
22 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Василев Йорданов
22 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Арда
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Радан Василев Мирянов
23 Сеп 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Етър - ФК Витоша
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Антон Симеонов Генов
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