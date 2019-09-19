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Пловдивчанинът Кабаков свири Локо - Берое, Станислав Тодоров с наряд за Ботев
Автор: Стойчо Генов 16:09 / 19.09.2019Коментари (0)266
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига. Пловдивчанинът Георги Кабаков получи наряд за мача между Локо (Пд) и Берое. Това не е прецедент, тъй като миналия сезон най-добрият наш рефер в момента свири по един двубой на пловдивските грандове (Верея - Локо и Ботев - Левски).

Станислав Тодоров ще свири двубоя на стадион "Тича" между Черно море и Ботев (Пд).

20 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов

СН:    Георги Крумов Виделов     

20 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

21 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Дунав

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

21 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров

СН:    Иван Захариев Вълчев     

22 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Георги Василев Йорданов     

22 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Арда

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:    Георги Николов Николов

СН:    Радан Василев Мирянов     

23 Сеп 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Етър - ФК Витоша

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов

СН:    Антон Симеонов Генов
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