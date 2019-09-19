Пловдивчанинът Кабаков свири Локо - Берое, Станислав Тодоров с наряд за Ботев

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига. Пловдивчанинът Георги Кабаков получи наряд за мача между Локо (Пд) и Берое. Това не е прецедент, тъй като миналия сезон най-добрият наш рефер в момента свири по един двубой на пловдивските грандове (Верея - Локо и Ботев - Левски).



Станислав Тодоров ще свири двубоя на стадион "Тича" между Черно море и Ботев (Пд).



20 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК Ботев



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Георги Крумов Виделов



20 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



21 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Дунав



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет



СН: Костадин Георгиев Стоичков



21 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Левски



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Иван Захариев Вълчев



22 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Георги Василев Йорданов



22 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Арда



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Радан Василев Мирянов



23 Сеп 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ФК Етър - ФК Витоша



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Антон Симеонов Генов