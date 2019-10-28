Ето кои рефери ще свирят на Локо и Ботев в Пловдив

© Plovdiv24.bg Волен Чинков ще раздава правосъдие на Лаута в утрешния мач между Локо и Черно море БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 14-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Локо (Пд) и Черно море бе поверен на Волен Чинков. Драгомир Драганов пък ще ръководи срещата между Ботев (Пд) и Арда в Коматево.



29 Окт 2019 г. Вторник 13:30 ч.



ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



29 Окт 2019 г. Вторник 16:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Валентин Желев Добрев



29 Окт 2019 г. Вторник 18:30 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Кирил Петков Йорданов



30 Окт 2019 г. Сряда 16:00 ч.



ПФК Ботев - ФК Арда



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Костадин Ангелов Гергинов



30 Окт 2019 г. Сряда 18:30 ч.



ФК Етър - ПФК ЦСКА-София



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Кольо Димитров Данев



31 Окт 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.



ФК Витоша - ПФК Славия 1913



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Иван Захариев Вълчев



31 Окт 2019 г. Четвъртък 18:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Дунав



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Петър Стоянов Петров