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Спортните новини: Днес (14) | Вчера (6)
Ето кои рефери ще свирят на Локо и Ботев в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 16:52 / 28.10.2019Коментари (0)177
© Plovdiv24.bg
Волен Чинков ще раздава правосъдие на Лаута в утрешния мач между Локо и Черно море
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 14-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Локо (Пд) и Черно море бе поверен на Волен Чинков. Драгомир Драганов пък ще ръководи срещата между Ботев (Пд) и Арда в Коматево.

29 Окт 2019 г. Вторник 13:30 ч.

ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

29 Окт 2019 г. Вторник 16:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов

СН:    Валентин Желев Добрев     

29 Окт 2019 г. Вторник 18:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Георги Николов Николов

СН: Кирил Петков Йорданов     

30 Окт 2019 г. Сряда 16:00 ч.

ПФК Ботев - ФК Арда

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:  Владимир Вълков Вълков

СН: Костадин Ангелов Гергинов     

30 Окт 2019 г. Сряда 18:30 ч.

ФК Етър - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Кольо Димитров Данев     

31 Окт 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ФК Витоша - ПФК Славия 1913

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Иван Захариев Вълчев     

31 Окт 2019 г. Четвъртък 18:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Дунав

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров
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