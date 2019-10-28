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|Ето кои рефери ще свирят на Локо и Ботев в Пловдив
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 14-ия кръг в Първа лига. Двубоят между Локо (Пд) и Черно море бе поверен на Волен Чинков. Драгомир Драганов пък ще ръководи срещата между Ботев (Пд) и Арда в Коматево.
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|Волен Чинков ще раздава правосъдие на Лаута в утрешния мач между Локо и Черно море
29 Окт 2019 г. Вторник 13:30 ч.
ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
29 Окт 2019 г. Вторник 16:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Валентин Желев Добрев
29 Окт 2019 г. Вторник 18:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Кирил Петков Йорданов
30 Окт 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ПФК Ботев - ФК Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
30 Окт 2019 г. Сряда 18:30 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Кольо Димитров Данев
31 Окт 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Славия 1913
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Иван Захариев Вълчев
31 Окт 2019 г. Четвъртък 18:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Дунав
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
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