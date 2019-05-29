Голям детски празник и турнир "Легендите не умират" на Лаута

© Фенклуб "Локомотив Пловдив" покани за пореден път всички малки, големи и още по-големи "черно-бели" привърженици да празнуват Деня на детето заедно. Тази година празненството ще е съчетано с фенския турнир "Легендите не умират".



На разположение на смърфчетата сме подготвили страхотни забавления и атракции, подбрани от нашите приятели Mygameday.bg. На разположение ще бъде и аниматор, който ще се грижи за доброто настроение и занимавките на децата. Празникът ще започне в 10:00 ч. и ще продължи до към 13:00 ч., като за всички черно-бели малчугани ще има подаръци и голяма торта накрая! Очакваме Ви на 2 юни от 10:00 ч. на Лаута, обявиха от фенклуба на Локомотив.