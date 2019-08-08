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Ето кои рефери ще свирят на Локо и Ботев в 5-ия кръг
Автор: Стойчо Генов 15:48 / 08.08.2019Коментари (0)145
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БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Арда (Кж) и Локо (Пд), който ще се играе на Лаута, бе поверен на Никола Попов. Георги Иванов пък ще свири на мача в Коматево между Ботев и Царско село.

9 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Костадин Георгиев Стоичков     

9 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Етър

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев      

СН: Кирил Манолов Лозанов     

10 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.

ПФК Ботев - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов       

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

10 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Николов Николов      

СН: Петър Стоянов Петров     

11 Авг 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Арда - ПФК Локомотив 1926

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев       

СН: Йордан Костадинов Иванов     

11 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Георги Димитров Давидов     

СН: Радан Василев Мирянов     

12 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ПФК Дунав - ФК Витоша

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов      

СН: Евгени Георгиев Георгиев
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