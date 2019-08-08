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|Ето кои рефери ще свирят на Локо и Ботев в 5-ия кръг
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Арда (Кж) и Локо (Пд), който ще се играе на Лаута, бе поверен на Никола Попов. Георги Иванов пък ще свири на мача в Коматево между Ботев и Царско село.
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9 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
9 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
10 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Ботев - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
10 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Петър Стоянов Петров
11 Авг 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Арда - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йордан Костадинов Иванов
11 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
12 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ПФК Дунав - ФК Витоша
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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