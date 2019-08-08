Ето кои рефери ще свирят на Локо и Ботев в 5-ия кръг

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Арда (Кж) и Локо (Пд), който ще се играе на Лаута, бе поверен на Никола Попов. Георги Иванов пък ще свири на мача в Коматево между Ботев и Царско село.



9 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Костадин Георгиев Стоичков



9 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Етър



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Кирил Манолов Лозанов



10 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.



ПФК Ботев - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



10 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.



ПФК Левски - ПФК Берое



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Петър Стоянов Петров



11 Авг 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ФК Арда - ПФК Локомотив 1926



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев



СН: Йордан Костадинов Иванов



11 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Радан Василев Мирянов



12 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.



ПФК Дунав - ФК Витоша



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Евгени Георгиев Георгиев