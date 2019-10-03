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Съдията, при когото Ботев записа най-големия си провал, отново ще свири на "канарите"
Автор: Стойчо Генов 15:48 / 03.10.2019Коментари (0)580
© Plovdiv24.bg
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 12-ия кръг в Първа лига. Мачът между Ботев (Вр) и Ботев (Пд) бе поверен на Николай Йорданов. Под негово ръководство "канарите" претърпяха най-големия си провал на терена, губейки финала за Купата на България от вечния си съперник Локомотив.

Петър Костадинов пък бе назначен да свири двубоя между Етър и Локо (Пд).

4 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров

СН:    Деница Павлова Крумова     

4 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станимир Илков Илков

4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

5 Окт 2019 г. Събота 15:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Ботев

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Валери Николов Цветков     

5 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.

ФК Етър - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов

СН:    Кольо Димитров Данев     

5 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев

СН:    Константин Делов Писков     

6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.

ФК Арда - ПФК Дунав

ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов

СН: Георги Генов Нарлев
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