Съдията, при когото Ботев записа най-големия си провал, отново ще свири на "канарите"

© Plovdiv24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 12-ия кръг в Първа лига. Мачът между Ботев (Вр) и Ботев (Пд) бе поверен на Николай Йорданов. Под негово ръководство "канарите" претърпяха най-големия си провал на терена, губейки финала за Купата на България от вечния си съперник Локомотив.



Петър Костадинов пък бе назначен да свири двубоя между Етър и Локо (Пд).



4 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Станислав Тошев Ставров



СН: Деница Павлова Крумова



4 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Берое



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станимир Илков Илков



4-ТИ: Стефан Демирев Павлов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



5 Окт 2019 г. Събота 15:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Ботев



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Валери Николов Цветков



5 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.



ФК Етър - ПФК Локомотив 1926



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Кольо Димитров Данев



5 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Константин Делов Писков



6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.



ФК Арда - ПФК Дунав



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Йордан Костадинов Иванов



6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Георги Генов Нарлев