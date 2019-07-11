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Спортните новини: Днес (9) | Вчера (13)
Обявиха реферите в първите мачове на Локо и Ботев
Автор: Стойчо Генов 15:59 / 11.07.2019Коментари (0)129
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за първия кръг в новия шампионат от футболния елит на страната. Двубоят между новака Арда и Ботев (Пд) бе поверен на Станислав Тодоров. В същото време Никола Попов ще ръководи мача Черно море - Локо (Пд) на стадион "Тича" във Варна.

12 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Велислав Христов Миленков    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов            

СН:    Валери Николов Цветков     

12 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Етър

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                

СН:    Иван Захариев Вълчев     

13 Юли 2019 г. Събота 18:30 ч.

ФК Арда - ПФК Ботев

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов            

СН:    Георги Василев Йорданов     

13 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров        

СН:    Ичко Лозев Лозев     

14 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Витоша

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

14 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Веселин Мишев Добриянов

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                

СН:    Георги Крумов Виделов     

15 Юли 2019 г. Понеделник 20:30 ч.

ОФК Дунав 2010 - ПФК Левски

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                 

СН:    Георги Генов Нарлев
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