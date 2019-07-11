Обявиха реферите в първите мачове на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за първия кръг в новия шампионат от футболния елит на страната. Двубоят между новака Арда и Ботев (Пд) бе поверен на Станислав Тодоров. В същото време Никола Попов ще ръководи мача Черно море - Локо (Пд) на стадион "Тича" във Варна.



12 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Валери Николов Цветков



12 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ФК Етър



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Иван Захариев Вълчев



13 Юли 2019 г. Събота 18:30 ч.



ФК Арда - ПФК Ботев



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Ангелов Атанасов



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Георги Василев Йорданов



13 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Ичко Лозев Лозев



14 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Витоша



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



14 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Веселин Мишев Добриянов



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Георги Крумов Виделов



15 Юли 2019 г. Понеделник 20:30 ч.



ОФК Дунав 2010 - ПФК Левски



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Георги Генов Нарлев