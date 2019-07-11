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|Обявиха реферите в първите мачове на Локо и Ботев
БФС обяви съдийските назначения за първия кръг в новия шампионат от футболния елит на страната. Двубоят между новака Арда и Ботев (Пд) бе поверен на Станислав Тодоров. В същото време Никола Попов ще ръководи мача Черно море - Локо (Пд) на стадион "Тича" във Варна.
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12 Юли 2019 г. Петък 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Валери Николов Цветков
12 Юли 2019 г. Петък 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Етър
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев
13 Юли 2019 г. Събота 18:30 ч.
ФК Арда - ПФК Ботев
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Василев Йорданов
13 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Ичко Лозев Лозев
14 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Витоша
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
14 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Веселин Мишев Добриянов
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
15 Юли 2019 г. Понеделник 20:30 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Генов Нарлев
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