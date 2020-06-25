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Станаха ясни съдийските назначения за двубоите на Локо и Ботев от 28-ия кръг
Автор: Стойчо Генов 16:08 / 25.06.2020Коментари (0)344
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 28-ия кръг в Първа лига.

26, Юни 2020 г. Петък 18:45 ч.

ПФК Черно море - ФК Етър

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов                    

СН: Мартин Живков Богдев

26, Юни 2020 г. Петък 21:00 ч.

ФК Витоша - ФК Царско село 2015

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Антон Симеонов Генов

27, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Кирил Манолов Лозанов

27, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед

28, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Берое - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов                    

СН: Константин Делов Писков

29, Юни 2020 г. Понеделник 18:45 ч.

ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Атанас Петров Бозев

29, Юни 2020 г. Понеделник 21:00 ч.

ФК Арда - ПФК Ботев

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков                    

СН: Ичко Лозев Лозев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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