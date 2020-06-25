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|Станаха ясни съдийските назначения за двубоите на Локо и Ботев от 28-ия кръг
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 28-ия кръг в Първа лига.
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26, Юни 2020 г. Петък 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Мартин Живков Богдев
26, Юни 2020 г. Петък 21:00 ч.
ФК Витоша - ФК Царско село 2015
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Антон Симеонов Генов
27, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
27, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
28, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Берое - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Константин Делов Писков
29, Юни 2020 г. Понеделник 18:45 ч.
ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
29, Юни 2020 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК Арда - ПФК Ботев
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Ичко Лозев Лозев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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