Думи за сбогом от Диниш Алмейда

© Един от големите герои на Локомотив Пловдив през изминалия сезон - Диниш Алмейда, се сбогува емоционално със съотборници, приятели и привърженици на черно-белите. Португалецът използва личния си профил във Фейсбук, за да изкаже своята благодарност.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса написаното от Алмейда:



Желая да изкажа моите благодарности към Локомотив, както и към привържениците на тима. Спечелихме много битки заедно, които ще останат в историята.



Благодаря за всичко! Винаги ще подкрепям отбора, където и да съм!



I would like to tell thank you to Lokomotiv and all the fans of the team. We won many battles together, which will stay in history.



Thank you for all! I will always support the team, wherever i go!