Фенове на Локо за Бруно и Занев: Когато са се родили, не са изплакали, а са измрънкали!

© Една от фенските групи на Локомотив Пловдив - "The Magic of Plovdiv", излезе с позиция след съботното дерби срещу ЦСКА-София, завършило 0:0 на стадион "Българска армия". "Черно-белите" привърженици говорят за оправданията на треньора Бруно Акрапович, както и за неадекватното изказване след края на мача на капитана на "армейците" Петър Занев.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на "The Magic of Plovdiv":



Гроздето е кисело! Така можем да коментираме думите на капитана на отбора от Ловеч, казани след вчерашната среща.



Беше нужно известно време да се разкодира почти нечленоразделната поредица от звуци на играча на оранжевите, от която разбрахме, че едва са видели своя противник на терена, но … въпреки това пак не са успели да вкарат гол. Може би не се чувстват у дома си на този терен. По-голямо признание за собствената некадърност от това няма.



А за да се оплакваш от съдията в този мач, който накъса безобразно играта и на двата отбора, особено тази на противника, трябва да си някакво страшно мрънкало. Някои хора, когато са се родили, не са изплакали, а са измрънкали.



Явно в Борисовата градина вирее вирусът на мрънкането. Който мине от там, започва да хленчи, както се вижда и сред новодомците, дошли след обаждане, на което не може да се откаже.



Поздравяваме футболистите в черно-бяло за мъжката игра в трудния мач!