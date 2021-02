© виж галерията Фенклубът на Локомотив Пловдив и фракцията "The Magic of Plovdiv" изненадаха приятно днес футболиста на черно-белите Лукас Масоеро. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, аржентинският защитник навършва 26 години.



Ето какво написаха "черно-белите" привърженици на официалната си страница във Фейсбук:



Честит Рожден Ден, Iron Man



Фенклуб Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv зарадваха Лукас Масоеро по случай рождения ден на железния защитник. Специална картина, която изобразява незабравими моменти и колекция вина от винарска изба Ямантиеви, получи аржентинецът.



Лукас, Пловдив ти благодари за приятните емоции, които ти и твоите съотборници носите на града ни!