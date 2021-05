© виж галерията Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, изненада приятно атакуващия халф Кристиан Илич. 24-годишният хърватин напуска черно-белите, но въпреки това бе снощи със съотборниците си в Кърджали, където бе закрит сезона с равенство 3:3 срещу Арда.



Ето какво съобщение направиха от "The Magic of Plovdiv":



The Magic of Plovdiv поднесе специални благодарности към Кристиан Илич от името на цялата Локомотивска общност.



Илич, заедно написахме историята на Пловдив!



Plovdiv wants to say Thank you, Blond Joker !!!