© виж галерията Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, изненада приятно капитана на "черно-белите" Димитър Илиев, видя Plovdiv24.bg. Феновете увериха лидера на отбора, че "Пловдив го обича".



Ето какво съобщение направиха от "The Magic of Plovdiv":



The Magic of Plovdiv изненада приятно футболист номер едно на България за 2019 и 2020 г. Митко получи специално изработена 5л. бутилка вино от уникалната арт серия резерва на Винарска изба "Ямамтиеви".



Капитане, Пловдив вярва, че ще продължим заедно да пишем историята! Пловдив те обича!!!