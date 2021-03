Група фенове на Локо дариха 5400 лева за клуба, кампанията продължава

© Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, дари 5400 лева на любимия си футболен клуб, научи Plovdiv24.bg. Феновете приключиха инициативата си "Любовта е черно-бяла", но изрично уточниха, че продължават да подкрепят каузата "Заедно за Локомотив", чията основна цел е набиране на средства, с които да бъде погасена напълно главницата към НАП, която е в размер на 188,453 лева.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска официалното съобщение на "The Magic of Plovdiv":



Локомотивци,



След успешната съвместна инициатива с дамските тениски " Любовта е Черно - Бяла" , от която преведохме сумата от 1400лв. The Magic of Plovdiv се включи и с лични средства за каузата "Заедно за Локомотив".Така дарената сума е вече 5400лв.



Нека заедно спечелим още една битка.



Заедно за Магията Локомотив.



Магия която е завладяла нашия любим град още от 1926 година. Магия заради която сме рамо до рамо в добри и лоши дни, и в радост и тъга. Магия която създава истински приятелства. Магия за която живеем!



Това е Локомотив Пловдив! Магията на Пловдив! Гордостта на Пловдив! Любимецът на Пловдив! Включи се в инициативата за подпомагане на любимия ни клуб!



Ето и следните начини, с които можете да помогнете:



– Чрез директен превод към специално създадената за кампанията сметка на ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД – BG98IORT80481055795100; Моля, посочвайте като основание “Дарение“ и три имена или булстат (за фирма). Ако е необходим договор за дарение, моля пишете на адрес: pfclokomotivpd@gmail.com



– На касите на EasyPay, като се представи сметката BG98IORT80481055795100 и се даде за основание: “Дарение"



– По Paypal сметката на клуба на PayPal.me/lokomotivpd (като оставите бележка “Дарение").