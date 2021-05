© виж галерията Фенове на Локомотив Пловдив положиха началото на поредната си благородна кампания, видя Plovdiv24.bg. Тя има за цел да отдаде заслуженото уважение и почит на ветерани на футболния клуб, които са оставили незабравима следа в неговата история. За начало, преди Великден бяха приятно изненадани Тодор Паунов, Веселин Балевски и Атанас Драмов.



В навечерието на великденските празници Фенклуб "Локомотив Пловдив“ и The Magic of Plovdiv положиха началото на кампания, която има за цел да отдаде заслуженото уважение и почит на ветерани на футболния клуб, които са оставили незабравима следа в неговата история. Инициативата започна с посещения на изтъкнати имена като Тодор Паунов, Веселин Балевски, Атанас Драмов.



За някои от по-младите привърженици тези имена са непознати или слабо познати. Но за мнозинството те са носителите на това, което през годините ни е обединявало, а и днес продължава да ни обединява около черно-бялата идея – житейски ценности и мироглед!



Носейки черно-белия екип не само на тялото, но и на душата, тези футболни артисти са се превърнали в строителите на това, което днес представлява нашият любим клуб Локомотив Пловдив! На тях всички ние дължим нашата признателност!



И тъй като списъкът на заслужилите е дълъг, а това е едва началото, искаме да помолим за търпение. Желаещите да се включат с логистична помощ, с предложение за някого, когото бихме могли да пропуснем в дългата редица, или с информация за контакт с такъв човек, могат да го направят чрез страниците във фейсбук на Фенклуб Локомотив Пловдив и на The Magic of Plovdiv или на електронна поща magicofplovdiv1926@gmail.com.



Благодарим ви!