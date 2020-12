© виж галерията Фенклубът на Локомотив Пловдив се похвали с поредната си инициатива. Този път с помощта на групата "The Magic of Plovdiv" бяха зарадвани деца от набор 2012 от детско-юношеската школа на черно-белите.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Лаута:



Поредна инициатива в черно и бяло !!!



Страхотен празник за децата от Набор 2012 на ДЮШ Локомотив Пловдив, успяха да организират The Magic of Plovdiv и родителите. Децата получиха като подарък знаме, което да бъде винаги с тях по стадионите на България и чужбина. Знаме, което да напомня на децата да се борят до край за емблемата на Пловдивския Любимец.



Момчил Цветанов беше приятната изненада на събитието. Повелителят на купите раздаде на всяко едно дете специални подаръци, които включваха много лакомства и тениски на фенската група. Събитието завърши с торта и песни за любимият отбор.



The Magic of Plovdiv за пореден път засвидетелстваха подкрепата си към децата в ДЮШ на Локомотив Пловдив и заявиха своята готовност да помагат и за в бъдеще!