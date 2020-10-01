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Волен Чинков свири дербито Берое - Локо, пратиха Георги Костадинов на Ботев
Автор: Стойчо Генов 09:52 / 01.10.2020Коментари (1)499
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 8-ия кръг на Първа лига. Дербито между втория и третия във временното класиране (Берое - Локомотив Пловдив) бе поверено на Волен Чинков.

Петър Костадинов пък ще свири мача в София между ЦСКА 1948 и Ботев (Пд).

2, Окт 2020 г. Петък 17:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев                    

СН: Николай Георгиев Ангелов     

2, Окт 2020 г. Петък 20:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Пд

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров                    

СН: Стоян Маринов Алексиев     

3, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Николай Тодоров Петров     

3, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.

ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца

ГС: Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Николай Йорданов Колев                    

СН: Костадин Георгиев Стоичков     

4, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.

ФК Етър - ПФК ЦСКА-София

ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов                    

СН: Кольо Димитров Данев     

4, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

4, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.

ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Петър Стоянов Петров     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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Съдията няма вече значение. Достатъчно силни сме, че въпреки съдията да победим всеки отбор в БГ.
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