Волен Чинков свири дербито Берое - Локо, пратиха Георги Костадинов на Ботев

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 8-ия кръг на Първа лига. Дербито между втория и третия във временното класиране (Берое - Локомотив Пловдив) бе поверено на Волен Чинков.



Петър Костадинов пък ще свири мача в София между ЦСКА 1948 и Ботев (Пд).



2, Окт 2020 г. Петък 17:45 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Петър Георгиев Кузев



СН: Николай Георгиев Ангелов



2, Окт 2020 г. Петък 20:15 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Пд



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Стоян Маринов Алексиев



3, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.



ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Станислав Лазаров Станев



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Николай Тодоров Петров



3, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.



ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Костадин Георгиев Стоичков



4, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.



ФК Етър - ПФК ЦСКА-София



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Кольо Димитров Данев



4, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Берое - ПФК Локомотив 1926



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Ахмед Яшар Ахмед



4, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.



ФК Арда - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Петър Стоянов Петров



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.