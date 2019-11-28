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|Пратиха Волен Чинков на Ботев, депутат свири на Лаута
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 18-ия кръг в Първа лига. Волен Чинков получи наряд за мача между Царско село и Ботев (Пд), докато депутатът Стефан Апостолов бе изпратен на Лаута за двубоя между Локо (Пд) и Арда.
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|Волен Чинков ще свири мача Царско село - Ботев (Пд)
29 Ное 2019 г. Петък 16:30 ч.
ФК Етър - ПФК Славия 1913
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Кольо Димитров Данев
30 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Ичко Лозев Лозев
30 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Василев Йорданов
30 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Левски
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Мартин Живков Богдев
1 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Радан Василев Мирянов
1 Дек 2019 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Дунав
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Валентин Желев Добрев
1 Дек 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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