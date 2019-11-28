Пратиха Волен Чинков на Ботев, депутат свири на Лаута

© Plovdiv24.bg Волен Чинков ще свири мача Царско село - Ботев (Пд) БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 18-ия кръг в Първа лига. Волен Чинков получи наряд за мача между Царско село и Ботев (Пд), докато депутатът Стефан Апостолов бе изпратен на Лаута за двубоя между Локо (Пд) и Арда.



29 Ное 2019 г. Петък 16:30 ч.



ФК Етър - ПФК Славия 1913



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Кольо Димитров Данев



30 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.



ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Стефан Демирев Павлов



СН: Ичко Лозев Лозев



30 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Пловдив



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Георги Василев Йорданов



30 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Берое - ПФК Левски



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Мартин Живков Богдев



1 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Станимир Илков Илков



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Радан Василев Мирянов



1 Дек 2019 г. Неделя 14:30 ч.



ФК Витоша - ПФК Дунав



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Валентин Желев Добрев



1 Дек 2019 г. Неделя 18:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Костадин Ангелов Гергинов