ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (15)
Пратиха Волен Чинков на Ботев, депутат свири на Лаута
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:15 / 28.11.2019Коментари (0)160
© Plovdiv24.bg
Волен Чинков ще свири мача Царско село - Ботев (Пд)
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 18-ия кръг в Първа лига. Волен Чинков получи наряд за мача между Царско село и Ботев (Пд), докато депутатът Стефан Апостолов бе изпратен на Лаута за двубоя между Локо (Пд) и Арда.

29 Ное 2019 г. Петък 16:30 ч.

ФК Етър - ПФК Славия 1913

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Георги Димитров Давидов                    

СН: Кольо Димитров Данев     

30 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.

ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Стефан Демирев Павлов                    

СН: Ичко Лозев Лозев     

30 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Пловдив

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Георги Василев Йорданов     

30 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Левски

ГС: Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Мартин Живков Богдев     

1 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда

ГС: Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Станимир Илков Илков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров                    

СН: Радан Василев Мирянов     

1 Дек 2019 г. Неделя 14:30 ч.

ФК Витоша - ПФК Дунав

ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Никола Антонов Попов                    

СН: Валентин Желев Добрев

1 Дек 2019 г. Неделя 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Костадин Ангелов Гергинов
Още по темата: общо новини по темата: 335
28.11.2019
26.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Падерборн
30.11
РБ Лайпциг
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Всички мачове от Първа и Втора лига стартират с минута мълчание в памет на Стефан Данаилов
 Ето как наказаха побойниците от Етър
 Вечно дерби в третия кръг за Купата на България
 Черно-бялата Коледа за първи път в Драматичния театър
 Стоичков специален гост на "Златната топка"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: