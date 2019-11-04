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Спортните новини: Днес (15) | Вчера (6)
"Любимецът" на бултрасите Железов пак свири на Ботев, Сватбата - на Локо
Автор: Стойчо Генов 17:26 / 04.11.2019Коментари (0)102
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 15-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че реферът Валентин Железов е пратен в Русе да свири мача между Дунав и Ботев (Пд). В същото време Ивайло Стоянов - Сватбата ще ръководи срещата между Славия и Локо (Пд).

5 Ное 2019 г. Вторник 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Георги Николов Николов

СН:    Деница Павлова Крумова     

5 Ное 2019 г. Вторник 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Никола Антонов Попов

СН:    Валери Николов Цветков     

5 Ное 2019 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

6 Ное 2019 г. Сряда 13:00 ч.

ПФК Дунав - ПФК Ботев

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров

СН:    Георги Генов Нарлев     

6 Ное 2019 г. Сряда 15:30 ч.

ПФК Левски - ФК Етър

ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов

СН:    Валентин Желев Добрев     

7 Ное 2019 г. Четвъртък 15:30 ч.

ФК Арда - ФК Царско село 2015

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Атанас Петров Бозев
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