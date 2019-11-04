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|"Любимецът" на бултрасите Железов пак свири на Ботев, Сватбата - на Локо
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 15-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че реферът Валентин Железов е пратен в Русе да свири мача между Дунав и Ботев (Пд). В същото време Ивайло Стоянов - Сватбата ще ръководи срещата между Славия и Локо (Пд).
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5 Ное 2019 г. Вторник 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
5 Ное 2019 г. Вторник 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Валери Николов Цветков
5 Ное 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
6 Ное 2019 г. Сряда 13:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК Ботев
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
6 Ное 2019 г. Сряда 15:30 ч.
ПФК Левски - ФК Етър
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Валентин Желев Добрев
7 Ное 2019 г. Четвъртък 15:30 ч.
ФК Арда - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Атанас Петров Бозев
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