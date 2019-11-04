"Любимецът" на бултрасите Железов пак свири на Ботев, Сватбата - на Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 15-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че реферът Валентин Железов е пратен в Русе да свири мача между Дунав и Ботев (Пд). В същото време Ивайло Стоянов - Сватбата ще ръководи срещата между Славия и Локо (Пд).



5 Ное 2019 г. Вторник 12:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Деница Павлова Крумова



5 Ное 2019 г. Вторник 15:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Валери Николов Цветков



5 Ное 2019 г. Вторник 17:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Евгени Георгиев Георгиев



6 Ное 2019 г. Сряда 13:00 ч.



ПФК Дунав - ПФК Ботев



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Георги Генов Нарлев



6 Ное 2019 г. Сряда 15:30 ч.



ПФК Левски - ФК Етър



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Валентин Желев Добрев



7 Ное 2019 г. Четвъртък 15:30 ч.



ФК Арда - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Атанас Петров Бозев