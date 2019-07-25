Никола Попов свири Левски - Ботев (Пд), пратиха депутат на Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 3-ия кръг в Първа лига. Дербито между Левски и Ботев (Пд) бе поверено на Никола Попов. В същото време депутатът Стефан Апостолов ще свири срещата между Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив).



26 Юли 2019 г. Петък 18:30 ч.



ПФК Дунав - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Петър Георгиев Кузев



СН: Атанас Петров Бозев



27 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.



ПФК Черно море - ФК Етър



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Стефан Демирев Павлов



СН: Евгени Георгиев Георгиев



27 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.



ФК Арда - ПФК Берое



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Антон Симеонов Генов



28 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926



ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Валери Николов Цветков



28 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Константин Делов Писков



29 Юли 2019 г. Понеделник 18:45 ч.



ПФК Левски - ПФК Ботев



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Деница Павлова Крумова



29 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет



СН: Кольо Димитров Данев