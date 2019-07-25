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Спортните новини: Днес (16) | Вчера (12)
Никола Попов свири Левски - Ботев (Пд), пратиха депутат на Локо
Автор: Стойчо Генов 16:32 / 25.07.2019Коментари (0)115
© Plovdiv24.bg
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 3-ия кръг в Първа лига. Дербито между Левски и Ботев (Пд) бе поверено на Никола Попов. В същото време депутатът Стефан Апостолов ще свири срещата между Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив).

26 Юли 2019 г. Петък 18:30 ч.

ПФК Дунав - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    

СН:    Атанас Петров Бозев     

27 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Черно море - ФК Етър

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов    

СН:    Евгени Георгиев Георгиев     

27 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.

ФК Арда - ПФК Берое

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов        

СН:    Антон Симеонов Генов     

28 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    

СН:    Валери Николов Цветков     

28 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    

СН:    Константин Делов Писков     

29 Юли 2019 г. Понеделник 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов    

СН:    Деница Павлова Крумова     

29 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    

СН:    Кольо Димитров Данев
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