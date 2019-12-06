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Спортните новини: Днес (12) | Вчера (16)
Сватбата свири регионално дерби в Коматево, пратиха новобранец на Локо
Автор: Стойчо Генов 15:48 / 06.12.2019Коментари (0)229
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БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 19-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Ботев (Пд) и Берое, което е утре в Коматево, бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. В същото време Георги Николов ще свири двубоя между Дунав и Локо (Пд) в понеделник.

7 Дек 2019 г. Събота 14:15 ч.

ПФК Ботев (Пд) - ПФК Берое

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет                    

СН: Кирил Манолов Лозанов     

7 Дек 2019 г. Събота 16:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                    

СН:    Петър Стоянов Петров     

8 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков                    

СН:    Валери Николов Цветков     

8 Дек 2019 г. Неделя 14:15 ч.

ФК Арда - ПФК ЦСКА-София

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев                    

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

8 Дек 2019 г. Неделя 16:30 ч.

ПФК Левски - ФК Витоша

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

9 Дек 2019 г. Понеделник 17:00 ч.

ПФК Дунав - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Николов Николов АС1: Владимир Ангелов Велев  АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Деница Павлова Крумова
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