Сватбата свири регионално дерби в Коматево, пратиха новобранец на Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 19-ия кръг в Първа лига. Регионалното дерби между Ботев (Пд) и Берое, което е утре в Коматево, бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата. В същото време Георги Николов ще свири двубоя между Дунав и Локо (Пд) в понеделник.



7 Дек 2019 г. Събота 14:15 ч.



ПФК Ботев (Пд) - ПФК Берое



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет



СН: Кирил Манолов Лозанов



7 Дек 2019 г. Събота 16:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Петър Стоянов Петров



8 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Валери Николов Цветков



8 Дек 2019 г. Неделя 14:15 ч.



ФК Арда - ПФК ЦСКА-София



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Йордан Костадинов Иванов



8 Дек 2019 г. Неделя 16:30 ч.



ПФК Левски - ФК Витоша



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Евгени Георгиев Георгиев



9 Дек 2019 г. Понеделник 17:00 ч.



ПФК Дунав - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Николов Николов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Деница Павлова Крумова