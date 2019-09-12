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Спортните новини: Днес (12) | Вчера (13)
БФС реши кои рефери да свирят на Ботев и Локо в 9-ия кръг
Автор: Стойчо Генов 15:40 / 12.09.2019Коментари (0)394
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Георги Иванов ще ръководи мача между Царско село и Локо (Пд)
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг на Първа лига. Двубоят Царско село - Локо (Пд) бе поверен на Георги Иванов, а наряд за мача Ботев (Пд) - ЦСКА-София получи Георги Давидов.

13 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев

СН:    Кирил Петков Йорданов     

13 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.

ФК Арда - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков

СН:    Константин Делов Писков     

14 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Станимир Илков Илков

4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

14 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов 

СН:    Георги Генов Нарлев     

15 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Дунав - ПФК Славия 1913

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев

СН:    Кольо Димитров Данев     

15 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:    Николай Йорданов Колев

СН:    Илонка Миланова Джалева     

16 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Берое - ФК Витоша

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Валентин Станчев Железов

СН:    Евгени Георгиев Георгиев
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