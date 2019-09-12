БФС реши кои рефери да свирят на Ботев и Локо в 9-ия кръг

© Plovdiv24.bg Георги Иванов ще ръководи мача между Царско село и Локо (Пд) БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг на Първа лига. Двубоят Царско село - Локо (Пд) бе поверен на Георги Иванов, а наряд за мача Ботев (Пд) - ЦСКА-София получи Георги Давидов.



13 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Кирил Петков Йорданов



13 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.



ФК Арда - ПОФК Ботев Враца



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Константин Делов Писков



14 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков



4-ТИ: Стефан Демирев Павлов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



14 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Георги Генов Нарлев



15 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Дунав - ПФК Славия 1913



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Кольо Димитров Данев



15 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.



ПФК Левски - ПФК Черно море



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Илонка Миланова Джалева



16 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.



ПФК Берое - ФК Витоша



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Валентин Станчев Железов



СН: Евгени Георгиев Георгиев