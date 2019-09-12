|
|БФС реши кои рефери да свирят на Ботев и Локо в 9-ия кръг
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг на Първа лига. Двубоят Царско село - Локо (Пд) бе поверен на Георги Иванов, а наряд за мача Ботев (Пд) - ЦСКА-София получи Георги Давидов.
© Plovdiv24.bg
|Георги Иванов ще ръководи мача между Царско село и Локо (Пд)
13 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов
13 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.
ФК Арда - ПОФК Ботев Враца
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Константин Делов Писков
14 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
14 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Генов Нарлев
15 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Дунав - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Кольо Димитров Данев
15 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Илонка Миланова Джалева
16 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ФК Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
|Още по темата:
|общо новини по темата: 179
|
Прогнозирай
Норич
14.09
Манчестър Сити
Отвори мача,
виж прогнозите