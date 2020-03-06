Обявиха едва днес реферите в мачовете на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Драгомир Драганов се свири Славия - Ботев (Пд) БФС обяви едва днес съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Утрешният двубой между Локо и Витоша бе поверен на Георги Димитров, а срещата между Славия и Ботев (Пд) ще ръководи Драгомир Драганов.



6 Мар 2020 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Черно море - ФК Царско село 2015



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Георги Крумов Виделов



7 Мар 2020 г. Събота 12:30 ч.



ФК Етър - ФК Арда



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Георги Василев Йорданов



7 Мар 2020 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ФК Витоша



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Мартин Живков Богдев



7 Мар 2020 г. Събота 17:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Иван Захариев Вълчев



8 Мар 2020 г. Неделя 12:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Кирил Петков Йорданов



8 Мар 2020 г. Неделя 15:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Левски



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Антон Симеонов Генов



8 Мар 2020 г. Неделя 17:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Дунав



ГС: Георги Николов Николов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Димитър Цолов Буров



СН: Кольо Димитров Данев