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Спортните новини: Днес (15) | Вчера (13)
Обявиха едва днес реферите в мачовете на Локо и Ботев
Автор: Стойчо Генов 15:33 / 06.03.2020Коментари (0)424
© Plovdiv24.bg
Драгомир Драганов се свири Славия - Ботев (Пд)
БФС обяви едва днес съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Утрешният двубой между Локо и Витоша бе поверен на Георги Димитров, а срещата между Славия и Ботев (Пд) ще ръководи Драгомир Драганов.

6 Мар 2020 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Черно море - ФК Царско село 2015

ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Георги Крумов Виделов     

7 Мар 2020 г. Събота 12:30 ч.

ФК Етър - ФК Арда

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров                    

СН: Георги Василев Йорданов     

7 Мар 2020 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Витоша

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Никола Антонов Попов                    

СН: Мартин Живков Богдев     

7 Мар 2020 г. Събота 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

8 Мар 2020 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Кирил Петков Йорданов     

8 Мар 2020 г. Неделя 15:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН: Антон Симеонов Генов     

8 Мар 2020 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Дунав

ГС: Георги Николов Николов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Димитър Цолов Буров                    

СН: Кольо Димитров Данев
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