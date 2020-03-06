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|Обявиха едва днес реферите в мачовете на Локо и Ботев
БФС обяви едва днес съдийските назначения за всички мачове от 24-ия кръг в Първа лига. Утрешният двубой между Локо и Витоша бе поверен на Георги Димитров, а срещата между Славия и Ботев (Пд) ще ръководи Драгомир Драганов.
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|Драгомир Драганов се свири Славия - Ботев (Пд)
6 Мар 2020 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Царско село 2015
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Крумов Виделов
7 Мар 2020 г. Събота 12:30 ч.
ФК Етър - ФК Арда
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Василев Йорданов
7 Мар 2020 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Витоша
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Мартин Живков Богдев
7 Мар 2020 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Иван Захариев Вълчев
8 Мар 2020 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов
8 Мар 2020 г. Неделя 15:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Антон Симеонов Генов
8 Мар 2020 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Дунав
ГС: Георги Николов Николов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Кольо Димитров Данев
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