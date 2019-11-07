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Спортните новини: Днес (12) | Вчера (16)
БФС обяви кой ще свири Ботев - Левски в Коматево
Автор: Стойчо Генов 16:08 / 07.11.2019Коментари (0)465
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 16-ия кръг в Първа лига. Утрешният мач между Локомотив и Ботев (Враца) е поверен на Георги Николов. В същото време двубоят между Ботев (Пд) и Левски в неделя ще бъде ръководен от Станислав Тодоров.

8 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Димитър Цолов Буров

СН:    Георги Крумов Виделов     

9 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.

ФК Етър - ПФК Черно море

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов

СН:    Мартин Живков Богдев     

9 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Славия 1913

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов 

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

10 Ное 2019 г. Неделя 12:45 ч.

ПФК Берое - ФК Арда

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов

СН:    Георги Василев Йорданов     

10 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.

ПФК Ботев - ПФК Левски

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов

СН:    Радан Василев Мирянов     

10 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Витоша - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Иван Захариев Вълчев     

11 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Дунав

ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов

СН:    Кирил Петков Йорданов
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