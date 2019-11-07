БФС обяви кой ще свири Ботев - Левски в Коматево

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 16-ия кръг в Първа лига. Утрешният мач между Локомотив и Ботев (Враца) е поверен на Георги Николов. В същото време двубоят между Ботев (Пд) и Левски в неделя ще бъде ръководен от Станислав Тодоров.



8 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Николов Николов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Димитър Цолов Буров



СН: Георги Крумов Виделов



9 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.



ФК Етър - ПФК Черно море



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Мартин Живков Богдев



9 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Славия 1913



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Йордан Костадинов Иванов



10 Ное 2019 г. Неделя 12:45 ч.



ПФК Берое - ФК Арда



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Георги Василев Йорданов



10 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.



ПФК Ботев - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Радан Василев Мирянов



10 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.



ФК Витоша - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Иван Захариев Вълчев



11 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Дунав



ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Кирил Петков Йорданов