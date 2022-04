© виж галерията ПФК Локомотив Пловдив и фенската група "The Magic of Plovdiv" реализираха обща благородна инициатива, видя Plovdiv24.bg. Чрез нея от "Лаута" демонстрираха своята признателност към наследниците на легендарния нападател на клуба Иван Кънчев.



От името на клуба с наследниците на Къната се срещнаха капитанът Димитър Илиев и вратарят Илко Пиргов.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "The Magic of Plovdiv":



ПФК Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv с обща инициатива, която имаше за цел да заяви нашата признателност към наследниците на легендарния нападател на клуба ни - Иван Кънчев.



Огромна бе радостта ни, когато се убедихме, че любовта към Локомотив се предава като семейна традиция от баща на син, в това славно черно-бяло семейство.



От своя страна, сем. Кънчеви поднесоха, като подарък на всички Локомотивци, ценни предмети свързани с черно-бялата история.



Уважения и благодарности!



Локомотив Пловдив - Едно голямо семейство!