Фенове на Локо разказаха за 1928 година, когато Спортклуб спасява бедстващи пловдивчани

© Групата "The Magic of Plovdiv", която е съставена от привърженици на Локомотив, публикува любопитен материал в официалната си страница във Фейсбук. "Черно-белите" фенове разказват история от 1928 година, когато Пловдив и цяла Южна България са разтърсени от силно земетресение, а футболният Спортклуб се разделя със своето игрище в самия център на града.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса материала на "The Magic of Plovdiv":



В дните, когато цял свят говори за Коледната благотворителност и цял свят отваря сърцата си за доброто, нека ние привържениците на Локомотив Пловдив да си спомним и бъдем горди с делата на нашите деди и бащи.



История, която показва колко благородни хора са основали нашият Спортклуб, хора, които не се нуждаят от Коледа, за да бъдат благородни. Хора, които се лишават от най святото, своя дом, за да бъдат в полза на пловдивската общност.



След ужасяващото земетресение, разтърсило Южна България през април 1928 г., Спортклуб дарява своето игрище на пловдивски граждани, чиито домове са погубени от стихията. На мястото на игрището са изградени временни домове. Терен, който Спортклуб никога повече не получава обратно!



Бъдете горди с нашите предци, особено на фона на съпоставката с нашите съграждани в днешни дни, които всячески се опитват да изцедят до край пловдивската община и нейните данъкоплатци за личните си каузи.