Фенклубът на Локо: 95 години доблест, воля, труд!

© Фенклуб Локомотив Пловдив и групата "The Magic of Plovdiv" създадоха специална лимитирана серия бутиков двулицев плакет от неръждаема стомана. С него "черно-белите" привърженици отбелязват една от най-успешните години в историята на любимия им футболен клуб.



Plovduv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от "Лаута":



Черно-бели братя и сестри,



Приключи още една впечатляваща година за Локомотив Пловдив – година на силни игри, рекордни победи, паметни мачове. Година, в която нашите любимци се окичиха повече от заслужено със сребърните медали.



За да отбележим този успех, Фенклуб Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv създадоха специална лимитирана серия бутиков двулицев плакет от неръждаема стомана.



На едната страна са изобразени спечелените през годините купи, а от другата страна е представена юбилейната емблема по повод 95-годишнината на Пловдивския любимец.



Плакетът се предлага в два размера – голям и малък. Големият е съвършен акцент за вашия дом, офис или работни място, а неговата цена е 50 лв.



Малкият е с размер около 3 см. и е удобен аксесоар, който е с вас през целия ден – например във вашия портфейл с логото на Локомотив. Неговата цена е 26 лв.



И двата модела ще бъдат в ограничени количества от само 95 броя .



Плакетите ще бъдат пуснати в продажба по време на турнира "Легендите не умират“, който ще се проведе в събота, 5 юни 2021 г.