От "Лаута" честитиха юбилей на човека, изпял десетки песни за "свещеното черно-бяло райе"

© Днес 50-годишен юбилей празнува един от най-разпознаваемите привърженици на Локомотив Пловдив - музикантът Спиридон Торбов. Той е вокалистът, чийто глас звучи във всички познати на "черно-бялата" общност локомотивски песни.



Спиридон Торбов бе поздравен от фенклуба на Локомотив, както и от групата The Magic of Plovdiv.



"Честит половинвековен юбилей, Спиридон Торбов! Бъди жив и здрав, отдаден на черно-бялата кауза и винаги готов за сцената с нови и вдъхновяващи песни за свещеното черно-бяло райе! САМО ЛОКО!", написаха от Фенклуб Локомотив Пловдив.



"Честит юбилей, Спиро! С навършването на 50 години ти доказа, че любовта към Локомотив, приятелството и доброто са възможни и вървят винаги ръка за ръка, така както подхожда на истинските майни! Пожелаваме ти здраве следващите поне 50 години да продължаваме да се веселим, пеем и празнуваме успехите на Локомотив заедно", гласи поздравът на The Magic of Plovdiv.