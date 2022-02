Фенклубът на Локо призова "черно-белите" привърженици да помогнат на Стойко Сакалиев

© Фенклубът на Локомотив Пловдив призова "черно-белите" привърженици да помогнат на бившия футболист Стойко Сакалиев. Нападателят, който игра един полусезон на "Лаута", е изправен пред трудно изпитание, тъй като дъщеря му е болна от много рядък вид рак - синовиален сарком.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Приятели,



Стойко Сакалиев, който носеше черно-белия екип за период от своята кариера, отправи апел за финансова помощ за своята дъщеря, която страда от рядко заболяване.



Ето защо ви призоваваме да се включим с нашата помощ, кой с колкото може, и да накараме усмивката отново да изгрее на лицето на едно дете и неговите родители.



Сметката, по която можете да направите вашето дарение, е:



Стойко Маринов Сакалиев



IBAN BG59FINV91501017584451



Сметка в болницата, в която се провежда лечението:



The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc



67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L



IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051



Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva 783293



Благодарим ви и вярваме в доброто у всеки от нас!