Фенове на Локо към Цветанов: Благодарим ти за последната дузпа и 66-ата секунда

© Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, благодари на Момчил Цветанов за чудесния му престой на "Лаута". Повод за реакцията на феновете бе информацията, че Властелинът на купите ще продължи кариерата си в Южна Корея.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Момчил Цветанов изигра 85 мача с екипа на Локомотив, в които отбеляза 5 гола. Най-паметните с негово участие моменти за феновете на Локо безспорно са победната дузпа във финала срещу ЦСКА-София, както и голът в 66-ата секунда срещу Ботев (Пд) при рекордната в историята на градското дерби победа с 6:0.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv":



TrophyMan ,



Благодарим ти за последната дузпа!



Благодарим ти за 66-тата секунда!



Благодарим ти за всеки един момент който изживяхме заедно!



Завинаги оставаш в сърцата ни!