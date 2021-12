© виж галерията Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев отправи специално пожелание към децата от детско-юношеската школа на "Лаута". Видео посланието на Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година бе публикувано от групата "The Magic of Plovdiv", която е съставена от привърженици на "черно-белите".



"Няма значение, че някои от вас имат много талант, а други - по-малко. Когато се трудите, ще успеете. Слушайте треньорите, спазвайте режим и си гледайте уроците, защото това е много важно. Пожелавам ви да радвате с победи вашите родители и треньори, а за в бъдеще всички фенове на Локото да ви се радваме и да задминете нашите успехи от последните години", казва лидерът на Локомотив пред най-малките възпитаници на "черно-бялата" школа.



"Великан, Капитан, Лидер! Това е Митко Илиев! Това е Локомотив Пловдив!", написаха към емоционалното видео от "The Magic of Plovdiv" на своята официална страница във Фейсбук.



Гледайте в прикаченото видео цялото послание на Илиенв и последвалата реакция на децата!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.