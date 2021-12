© Групата "The Magic of Plovdiv", която е съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, издаде най-новата локомотивска песен, видя Plovdiv24.bg. Парчето е озаглавено "Черно-бяла Коледа" и е в изпълнение на Спиридон Торбов, Веси Попова и още две чаровни момичета - Тея и Иви.



"Тhe Magic of Plovdiv ви пожелава Честита черно-бяла Коледа!", гласи краткото послание, публикувано в официалната страница на групата във Фейсбук.



Пускането на песента съвпада с тържеството Черно-бяла Коледа 2021, което ще се проведе днес на Лаута, след края на мача срещу Ботев (Враца).



Гледайте в прикаченото видео най-новата локомотивска песен!