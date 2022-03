© ПФК Локомотив уважи откриването на първия по рода си в България клуб за деца със синдром на Даун, който носи името “Всеки може".



Футболистите от представителния тим на "черно-белите" Мартин Паскалев, Емил Янчев и Преслав Боруков отидоха на място и се срещнаха с Надежда Тодорова - основател и изпълнителен директор на фондация Up With Down.



Тримата използваха възможността да отправят специална покана към децата и хората, които посещават клуба – да посетят тренировка или официален мач на Локомотив.



Гледайте в прикаченото видео повече подробности за инициативата!