Ясен е реферът в дербито на "Лаута" между шампиона и вицешампиона

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви днес рефера в дербито от първия кръг на новото първенство между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Сблъсъкът между вицешампиона и шампиона на страната е в неделя от 21:00 часа на "Лаута" и ще бъде ръководен от Никола Попов.



В същото време мачът между Ботев (Пд) и Пирин бе поверен на Георги Димитров.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Добромиров Димитров



СН: Георги Василев Йорданов



24, Юли 2021 г. Събота 18:45 ч.



ПФК Ботев Пд - ФК Пирин АД



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Петър Николов Джугански



СН: Радан Василев Мирянов