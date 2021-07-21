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Ясен е реферът в дербито на "Лаута" между шампиона и вицешампиона
Автор: Стойчо Генов 15:12 / 21.07.2021Коментари (0)178
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви днес рефера в дербито от първия кръг на новото първенство между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Сблъсъкът между вицешампиона и шампиона на страната е в неделя от 21:00 часа на "Лаута" и ще бъде ръководен от Никола Попов.

В същото време мачът между Ботев (Пд) и Пирин бе поверен на Георги Димитров.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев  АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Георги Василев Йорданов

24, Юли 2021 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Ботев Пд - ФК Пирин АД

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Петър Николов Джугански

СН: Радан Василев Мирянов
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