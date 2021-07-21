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|Ясен е реферът в дербито на "Лаута" между шампиона и вицешампиона
Съдийската комисия към БФС обяви днес рефера в дербито от първия кръг на новото първенство между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Сблъсъкът между вицешампиона и шампиона на страната е в неделя от 21:00 часа на "Лаута" и ще бъде ръководен от Никола Попов.
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В същото време мачът между Ботев (Пд) и Пирин бе поверен на Георги Димитров.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Георги Василев Йорданов
24, Юли 2021 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Ботев Пд - ФК Пирин АД
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Петър Николов Джугански
СН: Радан Василев Мирянов
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