© Plovdiv24.bg виж галерията Феновете на Локомотив (Пловдив) от организацията The Magic of Plovdiv изразиха своята пълна подкрепа към вратаря на тима Кристиан Томов. Реакцията на запалянковците е свързана с вчерашния мач срещу Хебър, загубен с 1:2 на "Лаута".



Както е известно, младокът бе пуснат като титуляр, но не беше убедителен при двете попадения в неговата врата.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на The Magic of Plovdiv:



Горе главата, Крис! Има и такива мачове, когато ще губим в последните секунди на мача!



Има и такива дни, когато нещата няма да ни се получават така, както желаем! Смело напред!



Пълна подкрепа за нашето момче от школата! Пълна подкрепа за голямото черно-бяло сърце Крис Томов!