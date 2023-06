© Plovdiv24.bg Привърженици на Локомотив Пловдив от групата "The Magic of Plovdiv" изразиха своята благодарност към бивш "черно-бял" герой - Момчил Цветанов. Феновете посветиха песен на "Повелителя на купите", който спечели 3 трофея с Локомотив.



Момчил Цветанов отбеляза решителната дузпа при победата над ЦСКА-София във финала за Купата на България през 2020 година. Той вкара рекордно бърз гол още в 66-ата секунда при рекордната победа в дербито на Пловдив с 6:0 над Ботев.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво написаха от "The Magic of Plovdiv" в своята официална страница, където поместиха и специален клип, посветен на Момчил Цветанов:



Има футболисти, които идват и си тръгват от Лаута, и не запомняш дори фамилията им.



Но има и такива, които оставят сърцето и душата си на Лаута, дори когато вече не са част от този отбор.



Хора, които знаеш, че обичат клуба, знаеш, че рано или късно ще се завърнат, за да бъдат отново до любимия си отбор.



Знаеш, че и децата им ще са Локомотивци, защото тази любов е безкрайна!



Чико, Пловдив те обича!



