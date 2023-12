© виж галерията "The Magic of Plovdiv" изненада със специални коледни картички както първия отбор на Локомотив, така и служителите в клуба. Това се случи след една от последните тренировки за тази календарна година, съобщиха от "Лаута".



"С пожелание за Весела Коледа на всички настоящи футболисти,треньори и служители на ПФК Локомотив Пловдив", написаха привържениците от групата "The Magic of Plovdiv".