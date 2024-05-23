Спират движението по 3 улици и променят маршрута на 7 линии заради Локо - ЦСКА

© Plovdiv24.bg Временна организация по безопасност на движението се въвежда на 26 май (неделя) за времето от 19 часа до полунощ заради футболния мач между Локомотив Пловдив и ЦСКА-София. Това съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“. Двубоят е последен за черно-белите през настоящия сезон и започва в 20:30 часа на стадиона в "Лаута“.



По преценка на "Пътна полиция“ изцяло или поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства по следните пътни участъци:



- ул. "Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. "Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров“;



- ул. "Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до това с ул. "Поручик Боян Ботев“;



- ул. "Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до бул. "Освобождение“.



Маршрутите на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променят, както следва:



Линия №9 (завод "Юрий Гагарин“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.



В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия №10 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, обръщалото – №1011.



В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка № 1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №25 (АПК "Тракия“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №29 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №66 (кв. "Прослав“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №99 (ПУ "Паисий Хилендарски“ – ЖР "Тракия“): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", обръщалото – спирка №1011.



В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.